俄國消息報(Izvestia)的報導，蘇霍伊Su-35S多用途戰鬥機，將可配備R-37M長程空對空飛彈，原本R-37飛彈是MiG-31高速攔截機的專門武器，將來Su-35也可以與MiG-31一起捍衛俄羅斯國土防空任務。

報導稱，部分Su-35戰機已完成雷達與武器系統的改裝，使其能夠佩掛R-37M，現在已開始試飛，預計將在今年底進行試射。

這樣的改裝，將使Su-35成為第3種可搭載R-37的戰鬥機。Su-35強大的雷達，以及良好的通信與辨識系統，能夠勝任R-37的長距離射程。

Su-35戰機是俄國最先進的戰機，除外型不匿蹤以外，包括航電與發動機都與Su-57同級，俄國稱為4代++。(圖/蘇愷)

R-37M是俄羅斯第2代的長程空對空飛彈，前一代是R-33(北約稱為AA-9)，R-33雖然有200公里的射程，卻只有半主動導引的性能，也就是戰機必須持續提供雷達照明。到了R-37，改正了這個缺點，成為主動雷達導引，戰機在發射之後即可脫離戰場。

在過去，R-33、R-37都是MiG-31攔截機的專屬武器，MiG-31擔任西伯利亞國土防空，需要有極高的速度、極遠的偵測雷達，以及極長的空對空飛彈才能保衛廣闊的西伯利亞。

Rusia Upgrade SU-35 hingga mampu gotong 4 Rudal Hipersonik R-37M

第5代戰機Su-57在完成研發後，也將R-37整合到Su-57身上，因此Su-57成為第2種可安裝R-37飛彈的戰機。

不過Su-57數量不足，而MiG-31又年事以高，因此R-37飛彈有必要安裝在數量較多的Su-35身上。一架Su-35可以攜帶2~4枚的R-37，這使其戰鬥能力接近Su-57。

R-37的射程達到200公里，美國目前沒有同類型的武器，AIM-120中程空對空飛彈的射程不如R-37，僅為100~120公里左右。

(中時電子報)