搶完了漂白水、衛生紙，疫情當下最新被搶購一空的竟然是麵粉。宅在家掀起一波居家烘焙熱，美國部分地區麵粉和酵母一度賣到缺貨、麵包機銷售也飆升，如果想讓自家料理口感提升，大廚們還提供了妙招。

備料、篩粉、揉麵團、放進烤箱、設定溫度、等待出爐，這一連串過程可能讓你暫時忘卻宅在家的苦悶、對疫情的無奈，以及擔心工作不保的焦慮。

各大社群網站上，「#coronavirusbaking（新冠病毒烘焙）」關鍵字大紅，好多人上傳在家烘焙的成品照片，彼此欣賞、按讚，獲得一點小確幸，也打發時間。

（#coronavirusbaking是目前社群網站的熱門關鍵字，網友紛紛上傳自己的得意之作。圖片來源：取自Twitter）

這或許能解釋為什麼美國超市和烘焙原料網站的麵粉和酵母一度缺貨、3月中亞馬遜的麵包機銷售激增44%、英國食譜網站「BBC Good Food」單日流量打破耶誕節，搜尋最多的關鍵字則是蛋糕食譜和香蕉麵包食譜。

早在2018年，《紐約時報》就曾報導心理學家提出的「procrastibaking」觀點，這個字由procrastination（拖延） 和baking（烘焙）組成，意思是藉由烘焙來轉移焦點，集中精神在當下，暫時放下對未來的憂慮。

其實不只烘焙，各式自製料理都能幫助排遣宅在家的苦悶，只是疫情當下不方便也不適合經常往賣場跑，如何用最簡單、最便捷的方式處理食材、提升料理的美味度，大廚們有這些建議：

1.善用罐頭與常備食材

宅在家可能無法天天取得生鮮，其實罐頭和一些常備食材就能讓料理加分。例如有「地獄廚神」稱號的名廚戈登．拉姆齊（Gordon Ramsay）表示，用番茄罐頭、 洋蔥、大蒜、橄欖油、鹽、胡椒、羅勒（居家可用乾燥義式香料）就能做出義式紅醬（Marinara Sauce） ，完成後拌麵、沾麵包都很美味。

美國知名電視主廚瑞秋雷（Rachael Ray）則建議，如果手邊暫時沒有肉類，鮪魚罐頭也是為料理增色、取得蛋白質的不錯選擇，更適合和番茄罐頭搭配，做成清爽的通心麵沙拉。

2. 剩菜創意變身

另一位義裔電視名廚羅蘭提（Giada De Laurentiis）示範了用吃剩的義大利麵做成煎餅：將蛋液、起司粉和吃剩的麵條拌勻，倒入平底鍋、攤平成餅狀，兩面都煎得香脆的就能享用。

另外隔夜飯可做成炒飯、沒吃完的餃子也能做成煎餃，每年讓剩餘年菜變身的技巧也不妨派上用場，例如滷味切細片後拌入黃瓜、辣椒絲，就成了另一道菜；或將適合的菜餚夾入潤餅皮、吐司中，口感即刻不同。

不過剩菜也別放太久，美國食品暨藥物管理局（FDA）明文建議，最好在4天內食用完畢。

3. 善用調味料

宅在家想玩出料理新花樣，調味料是最佳幫手，除了一般的鹽、糖、胡椒，美國名廚西蒙（Michael Symon）常備的調味料包括紅酒醋、蜂蜜、法式芥末醬（Dijon mustard）、辣醬、花生醬，另外洋蔥、大蒜是必備的辛香料，他也會準備一些堅果。

這些小幫手不見得要全部備齊，但如果能準備個幾樣，在想不出新菜色的時候，可適時為料理增色。

（美國明星級廚師加藤 （Ina Garten）的冰箱空間井然有序。圖片來源：取自Ina Garten IG）

4. 規劃冰箱空間，儲物井然有序

待在家的時間愈長，愈要好好規劃冰箱空間，美國明星級廚師加藤 （Ina Garten）在Instagram分享她的冰箱照片，整齊得讓人佩服。

除了善用保鮮盒收納已備好的醬料與高湯（一次做好較多量，可隨時取用，節省時間），她也會在盒上或塑膠袋外加貼標籤，一眼就能看清楚裡頭的食材是什麼。當待在家極度苦悶的時候，這能大大緩解你的焦慮與忙亂，更有精力開發新菜色。

（宅在家正是挑戰烘焙的好時機。圖片來源：pixabay）

5. 嘗試平時沒時間做的料理

平時遲遲沒空嘗試的料理，宅在家的期間不妨動手做看看。特別是烤餅乾、烤麵包，一次可完成較大量，在居家期間慢慢享用。

因為時間較多，所以不怕失敗，可在錯誤中慢慢修正、學習，像烘焙這種需要仔細備料，秤重食材的料理，或許也只有這段時間能靜下心完成。另一個好方法是邀請孩子、家人一同加入，在手做過程中交流感情、拉近距離，也能彼此激發靈感，或許就此開發出一道創意料理。

(中時電子報)