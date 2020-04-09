資深電影剪接指導、監製廖慶松（廖桑）、剪接指導高鳴晟近日上資深媒體人鄭偉柏與瑪麗主持的MOMO綜合台節目《E!Studio藝鏡到底》分享剪接工作幕後點滴，剪接大師廖慶松曾獲國家文藝獎、金馬獎特別貢獻獎，他入行近半世紀、經手電影無數，有「新電影保母」、「新導演保母」等封號，主持人鄭偉柏的研究所指導教授也是他。

廖慶松在節目中分享「鏡頭是一個非常大的顯微鏡」，光看毛片就能發現導演和女主角談戀愛，笑說：「女主角都長拍、男主角幾個鏡頭話講完就卡了，光看長度就知道了，或是女主角長篇大論、男主角只有一個反應，這個也怪。」曾獲金鐘獎的剪接指導高鳴晟也認同笑說：「就像辦公室在搞曖昧，大家都看得出來。」瑪麗直呼：「好多神秘秘密在電影細節裡，真正要封口的是剪接師！」

剪接賦予電影生命和靈魂，不僅能調配結構更幫助劇情和演員去蕪存菁，將最好的表演呈現給觀眾，廖慶松曾把配角剪到最後變成金馬獎男主角，他透露，《悲情城市》陳松勇當初報名沒有報男主角，「他的戲都放在最重要的節點，去收他前面的情緒，所以大家會覺得他演得很好，他有一半以上的戲被我拿掉。」高鳴晟也表示：「剪接是電影和觀眾之間的媒人，讓兩個人互相看對眼。」他以剪接的《麻醉風暴》為例，「如果我是一個女生要怎麼喜歡上黃健瑋，他要對我做什麼事才能感動我？我從諸多剪接細節強調他這一面。」

談及剪接指導工作的孤獨感，廖慶松回憶，當年公司嫌楊德昌《海灘的一天》長度太長，但楊德昌直喊「我不會剪」就離開，廖慶松說：「就剩下我一個人，重點是我也不會剪， 我就跑到外面，看著月亮流眼淚。」他還曾經有段時間早上剪楊德昌《恐怖份子》、晚上侯孝賢《戀戀風塵》，兩位導演風格迥異讓他超錯亂。而高鳴晟則說：「剪接要對電影做全面性調整，但只不過是兩百多人劇組裡面其中一人而已，可能連導演都不知道我在第一個版本做什麼努力。」高鳴晟當時覺得很多人想當導演、攝影師，認為剪接應該是「藍海」而投身其中，廖慶松直喊：「不是藍海，是苦海。」

而廖慶松與導演侯孝賢合作46年，他形容兩人互補，是理性和感性的完美平衡，他笑說：「過了三十年我才突然開始緊張，我們已經30年了，有的夫妻也沒有30年，我們還會繼續做嗎？」與侯導合作過程，他透露，《悲情城市》劇本有兩、三百場但侯導刪去許多場次只拍了一半，他在剪的時候發現根本像「滿嘴缺牙」東漏西漏，詢問侯導問什麼不拍，侯導僅回「很囉唆，我不拍」，但廖慶松不能不把故事講清楚，於是用「唐詩」觀點來剪，笑說：「剛好侯導拍長鏡頭，我把每個畫面當詩來剪，李白、杜甫可以當我老師。」也是因為侯孝賢，他後來開始當起電影監製，侯孝賢當時「騙」他：「你來做一下，可以看到張曼玉！」他說：「可以看張曼玉、梁朝偉、劉嘉玲，我就去了！」

該集節目將於4月10日下午5點30分於MOMO綜合台播出，並於《E!Studio藝鏡到底》社群平台同步上線。

(中時 )