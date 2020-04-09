秦偉4年前被控性侵，9日三審定讞，被判8年徒刑，當年第一個勇敢揭發惡行的造型師濱小步，她今日表示幸好有個很暖心的另一半以及很棒的雙方家人，她才能撐過這段黑暗歲月。

她坦言家人其實不會把擔心放在臉上，可能也怕她難過，每次回高雄的家，家人都會帶她戶外走走，其中有一個美國阿姨是她媽媽學生時期的老友，也是看著她長大的，「媽媽說美國阿姨看到新聞時就曾說我是正義使者。」她感動地說：「前陣子和我妹去美國參加青梅竹馬婚禮，美國阿姨一看到我就跑過來抱我說『辛苦了』」

她說老公今天一直在旁邊盯著她看，很擔心地告訴她：「含著淚水一整天了，想哭就哭吧！」

她認為這事進行好幾年，讓她越來越堅強，平常很壓抑只能用文字抒發，她仔細思考，二審時候共三女，第三位部份沒判決，這次三審變成她們倆有判決，她的部份再審，「其實是樂觀一點想，二審時我還擔心那個女生會崩潰，現在只剩我的部份，沒關係，我還能再Hold住的。」

她當時抱著失去一切歌手造型師工作的決心控訴，還把維持生活的車賣掉了，如今看到三審定讞，「本來以為自己會大哭一場的，但心情意外平靜，感謝台灣司法有眼，還受害者清白感到很欣慰，秦偉罪有應得！」她重新開始新的人生，去年524登記結婚之後，轉換跑道為銀飾老師，學習努力過健康平凡的家庭生活，與另一半在這幾年努力買下自己的房子，她幸福地說：「另一半在身旁睡得比較安穩了。」

她坦言疫情有影響到銀飾工作，下個點辦在信義誠品也暫緩，「大多在家當家庭主婦，練習煮好吃的等老公下班，然後做網拍。」她叮嚀大眾注意防疫，多待在家，出門要戴口罩，勤洗手，回家衣物也要噴酒精掛在室外，「祝福大家平安健康。」

(中時 )