世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），日前公開點名台灣不斷攻擊他、種族歧視，引爆台灣人民怒火，男星炎亞綸更在臉書以全英文痛罵譚德塞，全世界因他的誤導，導致數億人感染、成千上萬人死亡，世界經濟損失，醫療系統超載，未料一席話也惹火了大陸網友，罵聲灌爆微博，要他滾出大陸市場。對此，炎亞綸也在微博PO出4點聲明，希望外界勿無限上綱。

炎亞綸微博全文：

我的重點很簡單。

1.絕對不容人種族歧視（畢竟我自己也犯過同樣的錯誤）

2.不該在國際組織會議上表達自己個人不滿

3.全世界受苦中應該要大家攜手前進而不是挑起更多的對立

4.任何的攻擊都不應該存在（我今天也攻擊了，我確實有情緒，因為有太多的不安恐懼，擔心自己每天在醫院的爸爸。對不起。）

但，我沒有要逃避這個話題，也認為每件事情每個人都應該有自己的觀點，也應該可以討論，我不逃避，我的重點已經很清楚的畫出來，勿無限上綱，對於自己父親也是醫療體系的人，對於每一個在前線努力的人我都心疼，所以更加不能理解為何不只專注防疫的議題。

我對於世界的觀點從來沒動搖偏移，我的世界人類就是一體的，不分你我的。

最後希望此次全人類共同面對的災難儘快被大家同心協力戰勝它，我們每一個在不同崗位工作的人都做好本職工作確保社會穩定。如此一來人類定能戰勝這次病毒考驗！醫護工作者都平安回家！

(中時電子報)