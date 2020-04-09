為防疫情擴散，出現社區傳播破口，中央流行疫情指揮中心今天下午指出，經與地方政府溝通，即日起全國酒店、舞廳無限期停業，希望業者共體時艱。台北市副市長黃珊珊今晚9時許至市警中山分局，參與聯合稽查小組勤教，市府將大規模清查今晚有無業者不配合歇業、偷營業，違者將開罰。

台北市警局預計出動上百名警力，配合衛生、消防等局處聯合稽查，市府商業處指出，目前北市登記有案（有牌）的酒店共有72家，舞廳10家，員工數目前暫無相關數據，今晚到明清晨，北市將全面稽查，若有店家不願配合，將依《傳染病防治法》第70條之1開罰3千到1萬5000元，得連續開罰。

黃珊珊表示，相關疫調北市衛生局都有掌握，匡列接觸對象都會溯源清查。她也說，停業就會有失業，也會有無薪假問題，北市府希望中央給相關從業人員、業者補償，畢竟任何人都有生存需求，要求停業也應顧及生計。

(中時 )