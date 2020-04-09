天氣風險管理公司（Weatherrisk）臉書專頁預報顯示，明(10)日天氣轉為穩定，整個西半部回溫明顯，西半部陽光明媚，東半部雲量偏多，周末受鋒面及強冷空氣南下影響，下周一、二降溫明顯，低溫下探11度左右，提醒民眾注意。

天氣風險管理公司預報員賴忠瑋表示，明天天氣轉為暫時穩定，周六(11)下半天有另一波鋒面雲系南下，中部以北和東北部地區轉為有雨天氣，下周日(12)鋒面通過離開後緊接著有一波強冷空氣南下，天氣轉為乾冷，下周一(13)及下周二(14)在輻射冷卻和乾冷空氣影響下，空曠地區有機會下探到11度左右低溫。

明天東半部有零星短暫雨機率，周六中部以北、東半部及中南部山區都有降雨機會，下周日降雨集中在北部及東半部，下周一及周二在強冷空氣南下影響下，天氣轉為乾冷，各地降雨機率低。

賴忠瑋指出，北部明天白天高溫約26度，中南部約27-28度，但當下周日強冷空氣南下時，北部白天高溫僅18-21度，中南部及東半部約24-27度，中南部日夜溫差達10度左右，提醒民中要注意保暖。

該專頁提醒，天氣變化多樣是春天氣候的特色，提醒民眾要注意天氣變化適時調整衣物及攜帶雨具。

(中時 )