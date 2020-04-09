黃心娣推薦瑜珈，是在家就可以完成的運動。（周子娛樂提供）

藝人黃心娣因演出電視劇《稍息立正我愛你》、古裝劇《小女花不棄》，被網友封為「國民閨蜜」和「最美殺手」，擁有兩種極為不同稱號的她，不單是演員私底下其實還是個瑜珈老師。

最近連假剛過，許多人趁著假期到處跑跳，但黃心娣卻直言：「除非必要性，不然基本上我都是宅在家，尤其現在疫情還未穩定，家裡是最安全的，有些人可能會擔心這樣沒有時間運動，但好險瑜珈是屬於在家就可以輕鬆完成的運動，讓我也不用擔心現在疫情關係身材走樣。」

平日裡黃心娣勤於保養，除了養成早睡早起外，健康吃、多運動一直都是她維持好身材的不二法門，仔細看可以在ig上發現她時常分享自己的飲食、運動習慣，有瑜珈老師證照的她多次和粉絲互動聊瑜珈，讓網友紛紛大喊：「好想當她的學生。」近日黃更與她的美魔女瑜珈老師偷偷進行一項秘密計畫，坦言：「這項計畫絕對能滿足大家一直以來的願望，已經等不及想與大家分享了！」

黃心娣去年底也剛結束《女優，摔吧！》電影拍攝，在片中的她飾演摔角高手，對於摔角她表示：「雖然之前有過武打動作經驗，但摔角卻是一項全新的嘗試。」更提到片中的摔角動作幾乎都是演員們自己上場，一旁等待的專業摔角選手看了都驚嘆，無法想像演員們是從零開始接觸。電影預計於2020年上映。

(中時 )