攜程傳洽談收購神州租車 22:112020/04/09 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受瑞幸咖啡財務造假影響，瑞幸董事長陸正耀關聯公司神州租車正面臨困境，陸媒引述知情人士報導，大陸互聯網公司攜程正在洽談收購神州租車，並整合一嗨租車業務，以做大攜程租車平台的業務。不過，雙方暫未就合作意願和交易金額達成一致。 對此，攜程官方人士稱不知情，而神州租車一位官方人士也表示沒聽說公司現在有資本層面的合作意向。 此外，由於瑞幸咖啡自曝財務數據造假事件持續發酵，陸正耀正考慮辭去神州租車董事長一職，以說服投資者相信神州租車是獨立於瑞幸之外。 (工商 ) #神州租車 #攜程 #官方人士 #洽談 #收購 也許您會感興趣 推薦閱讀 切割瑞幸 神州租車股價飆漲 04:102020/04/08 全球財經 u-blox收購IoT通訊即服務供應商Thingstream 10:422020/04/08 財經 農委會掛保證 維持魚價平穩 04:102020/04/09 地方新聞 陸傳放寬外國壽險業收購規定 15:532020/04/09 財經 財經熱門新聞 蝦米！饗食天堂Buffet自助餐也外帶外送了 - 財經 - 工商 各國封城影響運輸 衛生紙面臨缺貨壓力 - 財經 美股暴衝極似這殺戮日！ 專家警告還有25％崩跌空間 - 財經 美股狂噴3天就V？專家驚爆下波殺戮更猛 - 財經 台股好戲僅15分鐘！散戶別鐵齒注意3件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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