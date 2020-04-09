受瑞幸咖啡財務造假影響，瑞幸董事長陸正耀關聯公司神州租車正面臨困境，陸媒引述知情人士報導，大陸互聯網公司攜程正在洽談收購神州租車，並整合一嗨租車業務，以做大攜程租車平台的業務。不過，雙方暫未就合作意願和交易金額達成一致。

對此，攜程官方人士稱不知情，而神州租車一位官方人士也表示沒聽說公司現在有資本層面的合作意向。

此外，由於瑞幸咖啡自曝財務數據造假事件持續發酵，陸正耀正考慮辭去神州租車董事長一職，以說服投資者相信神州租車是獨立於瑞幸之外。

(工商 )