鑄件大廠永冠-KY復工率提升，3月出貨噸數及合併營收，均比2月大幅成長5倍以上，仍比去年同期衰退12％。歐洲風電客戶並未受新冠肺炎疫情影響，持續拉貨，上半年產業機械及注塑機客戶訂單也未受影響。永冠預估，永冠4月出貨噸數回升至1.3萬噸以上，全年出貨目標挑戰18萬～19.6萬噸，改寫歷史新高。

永冠今（9）日公布，3月出貨噸數12,298噸，月增幅達505％，年減12％，3月合併營收新台幣5.76億元，月增幅567％，年減13.48％。第一季出貨噸數24,222噸，比第四季衰退47％，也較去年同期衰退26％，單季合併營收11.3億餘元，季減幅達49％，年減27.19％，其中再生能源類佔營收比重攀升至60.7％、注塑機占比17.7％、產業機21.6％。

永冠指出，永冠在大陸浙江及江蘇兩省各地工廠2月中下旬陸續復工後，3月上旬還有外地員工需要配合當地政府要求居家檢疫隔離14天，導致復工率未能滿載，影響3月生產。展望4月，永冠超前部署防疫規劃，備齊足夠的防疫資源，員工上崗率及營收出貨將可恢復正常水準。

(工商 )