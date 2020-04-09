國際主要央行大幅降息，擴大中國人行貨幣操作空間，態度轉向寬鬆，近期也加碼定向降準釋放資金。統一中國高收益債券基金經理人涂韶鈺表示，「中國版刺激方案」已啟動，加上中國疫情進入收斂期，中國高收益債相對收益較穩定，3月債券通（目前僅開放北向通）交易量達4,782億元，大幅月增近7成。

因疫情衝擊海外經濟，預期中國官方會積極提振內需，看好基建和大消費（包括地產／水泥／機械／汽車等行業）將是主要受惠族群，同時，面對景氣大幅波動，行業洗牌過程會加速，行業內的各別公司信用分化會加大，法人認為，優先選擇龍頭、行業技術寡占或財務結構穩定的公司。

統一投信指出，相較歐美已開發國家先後將利率緊急降至接近零，目前中國的利率及債券收益率相對誘人，且未來降息空間相對大，隱含資本利得空間。3月份債券通（目前只有開放北向通）交易量達4,782億元，較上月大增近7成，投資者數量也增至1,818家。惟疫情明確受控趨緩前，市場波動仍將持續。

(工商 )