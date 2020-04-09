湖南旺旺醫護支援武漢抗疫凱旋歸來

旺旺凱歸

隨著湖北武漢陸續解封

大陸四萬多名

從各地到湖北支援的醫療隊

也完成階段性任務

相繼回到家鄉

這大陸史無前例的醫療資源集結

傳出許許多多動人的故事

湖南旺旺醫院16名醫護

隊中最小的護理師年僅21歲

勇敢支援專門收治重症病患的金銀潭醫院

讓帶隊的護理長都非常不捨

另外像是

對著出發湖北支援的妻子大喊

只要平安回來就包一整年家務的故事

這位意外暴紅的護理師

也終於在湖北解封後

回到家鄉與家人團圓

這些故事與畫面都讓人感動

內文:

媽媽回來了開不開心

你不是說一直要抱著媽媽

吃飯也不鬆開

睡覺也不鬆開的嗎

分離了67天

四川廣元市第一人民醫院

護理師趙英明終於抱到了

好久不見的孩子

還有當初大喊著

要包一年家務

登上央視新聞的老公

平安回來

你平安回來

我包一年的家務做喔

我想過千千萬萬種

她回來的場景

我也想過很多句很多句

她回來我會給她說的話

但是我發現

我現在一句都說不出來

我回家囉

萬語千言也無法形容

平安歸來全家團員的喜悅

年僅21歲的

湖南旺旺醫院護理師方聽

馳援武漢收治重症病患的金銀潭醫院

不僅父母親掛念

也讓帶隊的護理長不捨

她是我們隊裡最小的姑娘

她要住的地方是

金銀潭最重的病房

我心裡非常的捨不得

目送她進了那麼病房之後

我就一個人在馬路邊上

一個人哭了好久好久

隔完離之後

就可以看到我的爸爸

還有媽媽

我很想你們喔

我們在武漢前線像一家人一樣

一起度過了在前線支援的那47天

最艱難的時光

而讓人印象深刻的還有

浙江大學附屬醫院的護理師陳穎

她與未婚夫隔著玻璃訴說思念的畫面

讓所有人動容

而他們被疫情耽誤了36天人生大事

也終於在眾人見證下完成了愛情承諾

我特別想哭

感覺等了好久了

脫下口罩

露出白衣天使美麗的笑容

對抗新冠疫情

所有第一線醫護人員

終將在這場戰役中

留下讓人尊敬與難忘的面容

(中時電子報)