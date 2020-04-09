館長被開罰後，在直播痛罵台北市衛生局王八蛋，更揚言要以這個罰例做申訴，「你敢開我單，你準備每一家都開」。(圖／翻攝自臉書揭穿惡名昭彰館長)

網紅「館長」陳之漢近期推出抗菌乾洗手凝露產品，更聲稱能有效對抗新冠病毒，遭北市衛生局以違反藥事法69條重罰60萬元，對此館長稍早開直播簡短回應，痛罵台北市衛生局「王八蛋」，讓網友看傻。

一名網友在臉書《揭穿惡名昭彰館長》社團中PO出館長直播，影片中館長痛罵台北市衛生局「王八蛋」、「你開我給你開，盡量開」，更揚言要以這個罰例做申訴，「你敢開我單，你準備每一家都開」。

館長接著嗆「2022你們要選舉了嘛，我到時候再來問，台北市政府衛生局，為什麼我被檢舉就要被開單，我有違法嗎？別人都沒事我他X就有事」。

網友紛紛留言：「你就是違法，不用懷疑」、「法條都給你了」、「一下叫人盡量開，一下又在罵開的人」、「挖塞，威脅政府，有沒有王法啊」、「死也要拖別人一起」、「館粉要出征台北市政府了嗎」、「一出事就用選舉來威脅人, 他當政客吃素的？」、「這不算恐嚇公署？」、「什麼鬼？講幹話，沒違法檢舉能成嗎？公然恐嚇欸」、「直播討拍喔？他真的以為自己的直播是許願池？」、「11家被罰，講的好像只有自己被罰」。

北市衛生局食品管制科長陳怡婷今天(9日)指出，館長的產品為一般產品，但聲稱有療效，因此違反藥事法，藥事法裁罰最低的金額就是60萬元。

(中時電子報)