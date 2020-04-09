鑑於防疫期間，企業彈性調整工作時間或地點，進而延伸多元上班模式，台北喜來登大飯店即日起至5月31日推出「移動辦公室會議專案」，釋出館內13間可靈活運用的大小宴會及會議空間，並由專業團隊針對企業需求規畫合適場地，場租費用三折起。早上8點至中午12點時段每小時900元起，下午1點至4點半時段每小時1,500元起，免費提供Wi-Fi無線網路、停車服務、紙筆、飲用水等，可做為獨立單人辦公室、臨時與客戶會議討論、短期承租辦公區等，滿足各式商務需求。

台北喜來登飯店表示，為嚴格把關防疫，場地使用前後皆會以專業消毒劑清潔桌椅及設備、提供酒精噴劑予賓客使用、加寬座位間距安排、入館時亦有紅外線感測儀量測體溫，讓企業用戶與客戶安心連線辦公，保持最佳戰鬥力。

此外，台北喜來登飯店館內各餐廳更推出現做外帶餐點每份199元起，包含比薩屋番茄肉醬義大利麵199元、桃山綜合壽司299元、SUKHOTHAI泰式雙人餐999元，以及家常料理四人分享餐1,200元等，可輕鬆訂購與領取，異地辦公或分流辦公的上班族或企業人土置身飯店，可以最經濟實惠的價格進行辦公與享用五星級美味。

台北喜來登飯店表示，公司行號使用「移動辦公室會議專案」，飯店專業團隊將依需求人數安排合適場地，場租費用依場地而定。另外，場租以小時為單位計費，視聽設備與茶點費用依需求另計。而桌椅擺設以教室型或U字型為主。

(工商 )