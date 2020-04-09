不畏疫情！全家（5903）9日公告3月合併營收66.99億元，創歷年同期新高紀錄，年增8.63％；第一季合併營收197.92億元，亦創下歷史新高紀錄，年增8.79％，表現亮眼！

全家表示，綜觀3月營運，儘管整體民生消費市場受新冠肺炎疫情影響而波動，但全家受惠於「店數」跟「鮮食」雙成長驅動，整體營運仍維持穩健。

從店數規模來看，據全家統計，截至2020年3月底，全家全台總店舖數達3,630家，相較2019年12月底的3,548家，3個月「淨增加」82店，也持續推升整體營收向上。

至於鮮食部分，則主要得利於防疫「宅經濟」升溫。據全家觀察，受大環境疫情影響，近期宅居微料理、健康新食材、療癒系點心等概念鮮食品類，銷售特別突出，也成功推升3月整體鮮食業績年增近一成。

其中，可簡單覆熱的冷凍及冷藏食品，成長力道強勁，年增率超過20％，如全家自有品牌「媽媽煮藝」相繼推出杯裝、盒裝新品，滿足顧客併買加菜需求，表現不俗；還有導入韓國進口的特色美食，如辣炒年糕、蟹膏等，亦成功帶動討論話題及銷售表現。

另，全家2月下旬推出的「超級大麥」系列鮮食，加入近年風靡日本的超級大麥食材，迄今已推出兩波、共計11款產品，據全家統計，該新品也有效帶動飯糰、便當等品類，業績年增約一成。

此外，全家3月因應抹茶季推出的日本靜岡抹茶、台灣萬丹紅豆口味霜淇淋，也成功帶動霜淇淋業績年增達30％；有趣的是，受惠「口罩實名制2.0」，全家響應政策推出到店取口罩可享Let’s cafe指定品項買一送一優惠，也成功帶動3月現煮咖啡飲品業績年增近15％。

展望4月，全家表示，隨著天氣漸暖，全家將陸續推出異國冰品、茶飲主題促銷活動，還有多款鮮食輕食新品將上市，加上母親節、端午節預購檔期等活動加持，皆可望成為營運成長動能。

(工商 )