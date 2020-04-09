美國總統川普連兩天斥責世衛組織（WHO）應對新冠肺炎疫情不力、判斷失誤，對此，WHO秘書長譚德塞8日反批美方將「疫情政治化」，並借題發揮點名台灣，在記者會上飆罵3分鐘，指台灣對其進行人身攻擊和種族歧視，還爆粗口說，對於個人受辱，「老子一點都不在乎」（I don’t give a damn）！

由於疫情蔓延全球，網路上一項要求譚德塞下台負責的請願案，至今（9日）已有超過76萬人連署。加上台灣不斷呼籲WHO別將其拒之門外。譚德塞似有感而發，在8日的視訊記者會上稱，自己遭來自台灣方面的人身攻擊。

在視訊記者會上，有人提問：在疫情肆虐全球之際，類似川普這樣的批評是否會讓WHO難以運行？譚德塞回答：「我告訴你，針對我的人身攻擊已持續超過2、3個月了。這包括侮辱或種族歧視言論，甚至罵我黑人或『黑鬼』（Negro）。」

東非國家衣索比亞出身的譚德塞說，「我很驕傲身為黑人，很驕傲身為『黑鬼』。說真的，我不在乎…甚至是死亡威脅。我一點都不在乎（I don’t give a damn，譯按：damn是粗口，這句英文更確切意思是『老子一點都不在乎』）」。

譚德塞最後激動地說，針對人身攻擊，他還可以忍受，但當「黑人族群」整體受辱時，他就無法再忍受了。

譚德塞指遭人身攻擊，還稱我外交部知情卻不切割，甚至參上一腳。他說：「我今天就直說了，這來自台灣。而台灣方面，外交部也是，他們知情，也沒有切割。在我遭侮辱謾罵時，他們甚至開始批評我。」

有媒體提到，先前WHO在疫情報告最新版中，將台灣更名為「台北及周圍地區」。對此，外交部長吳釗燮曾在2月6日推文怒嗆WHO，「你有什麼毛病？（What's wrong with you?）」

(中時 )