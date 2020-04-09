業者乖乖貼上公休公告。（蔡依珍攝）

業者乖乖貼上公休公告。（蔡依珍攝）

業者鐵門拉下未開。（蔡依珍攝）

經發局長郭裕信親自率隊。（蔡依珍攝）

酒客寄放的酒顯得蒼涼。（蔡依珍攝）

包廂未見酒客、小姐。（蔡依珍攝）

酒店妹確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心9日宣布，全國酒店和舞廳即起「停止營業」，桃園市長鄭文燦指示，即刻起由經發局、衛生局、建管處、警察局、消防局5個單位，成立聯合稽查小組，經發局長郭裕信晚間親自率隊到酒店雲集的復興路99號稽查，不若過往霓虹燈閃爍，許多層樓都漆黑一片，業者乖乖貼上「本日公休」字樣，並未查獲有違規情況。

桃園市經發局長郭裕信指出，有男女陪侍的桃園舞廳酒店初步統計符合的有92家，9日開始配合中央防疫政策啟動聯合稽查，從大規模的開始稽查，要求業者停業，他提到，《制定嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第7條明定中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施，違者可依第16條開罰5萬元以上、100萬元以下罰鍰。

晚間郭裕信率隊，和桃園警分局等5局處組成聯合稽查小組，前往酒店聚集的復興路商業大樓，不見過往熱鬧喧囂，業者紛紛配合防疫政策暫停營業，整棟大樓未見業者營業，部分酒店拉下鐵門，直接張貼公告「配合政府政策 本日公休」，也有業者趁機請工作人員消毒、整理，為求慎重檢視包廂，確實沒有客人、小姐，空蕩、漆黑的大樓，還得持手電筒找路，與過去宛如白晝的絢麗燈光形成強烈對比。

郭裕信樂見業者配合，希望在疫情的關鍵時刻，業者可以自主暫緩營業，避免人群聚集。

(中時 )