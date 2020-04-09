新冠肺炎疫情持續延燒，口罩也成了大眾最重要的防疫物資，雖然現在口罩實名制增加為成人口罩2周可領9片，但仍有民眾認為不夠用，如今中央流行疫情指揮中心也公布了「電鍋乾蒸口罩消毒法」，增加口罩重複使用的次數。

其實「口罩如何重複使用」在疫情期間一直都是大家熱議的話題，為了解答民眾的疑問、讓口罩可以被充分利用，衛福部食藥署和中山醫學大學職業安全衛生系副教授賴全裕針對口罩使用電鍋乾蒸延長使用壽命進行實驗。實驗結果發現，無論細菌過濾效率或微粒過濾效率都跟原本口罩效果相近。

首先需要準備的有：

（圖片來源：陳德信）

電鍋、內鍋及鍋架各1個，搭配使用過的口罩1～3個。

步驟一：將鍋架及內鍋依序放入電鍋

（圖片來源：陳德信）

步驟二：將口罩平放入鍋內（最多3片，不必加水）

（圖片來源：陳德信）

步驟三：蓋上鍋蓋，按下電鍋開關，加熱3分鐘

（圖片來源：陳德信）

步驟四：加熱完再靜置5分鐘，即完成殺菌

（圖片來源：陳德信）

行政院科技政務委員唐鳳，這次運用數位科技投入防疫，大獲好評，近來更大力宣傳以電鍋乾蒸口罩消毒，用多國語言講解消毒方法，供全球參考，更提醒如果是在國外的民眾，沒有傳統電鍋，只有電子鍋，「要量看看溫度，如果內鍋裡面乾蒸氣溫達 110℃ 左右範圍也可以。」

雖然用電鍋消毒口罩看起來簡單，但還是有網友實測失敗，補教老師徐薇嘗試時，就不小心把口罩溶解，直呼白白浪費一個口罩。因此使用電鍋消毒，還是要注意這3點：

1.外鍋不可加水—以蒸氣或其他濕式的殺菌辦法都可能破壞口罩中防護的靜電層，降低過濾效果。

2.沒放鍋架、內鍋—內鍋和鍋架缺一不可，否則口罩直接接觸電鍋內壁或底部，溫度過高恐怕會整個溶解。

3.加熱時間過久—正確作法是加熱3分鐘後，再靜置5分鐘，徐薇就是因為不小心蒸太久，導致口罩直接溶解。

（圖片來源：截自徐薇臉書粉絲專頁）

自從「電鍋乾蒸口罩消毒法」公布之後，許多網友最大的疑惑就是：用電鍋消毒完口罩後，還能繼續料理嗎？

自由作家洛杉基實測發現，用電鍋蒸完口罩後，如果直接用電鍋煮飯，會帶有一股「藥味」，讓他PO文直呼難以下嚥。

但網友怕的不是美食走味，而是擔心病菌殘留問題。對此，賴全裕表示，由於內鍋壁高達165℃，而乾蒸口罩的溫度大概110℃左右，因此不需太擔心；如果有疑慮，料理前可以用食品用清潔劑適度清洗，晾乾、擦乾後即可使用。

還有網友發揮創意，用烤箱、氣炸鍋嘗試加熱口罩，但基本上多以失敗收場，甚至還會得到一個溶解、破損的口罩。乾蒸口罩的溫度大概110℃左右，但一般烤箱的溫度比電鍋乾蒸高很多，且很難掌控，可能破壞口罩結構，尤其是微波爐，如果溫度沒控制好還會導致口罩起火燃燒，反而更危險。

賴全裕指出，目前實驗檢測可以的方法僅有電鍋，其餘廚房家電都需再進一步實驗檢測，才可得知是否有效，不建議民眾嘗試。

不過也提醒民眾，如果口罩已經髒污破損就應該換新，不要再度消毒使用，另外有呼吸道症狀、慢性疾病或是出入醫院的民眾，還是以1次使用為原則。

(中時電子報)