台東縣9日晚間8時傳來巨大聲響，「轟」的聲音傳播了數10公里，從東海岸成功到南迴大武都聽得到，疑似是軍方試射火炮，但軍方均否認，但有網友獨家拍攝到疑似火箭升空畫面，畫面中只見火箭化作一團火球急速升空，在10秒內就穿透雲層，畫面十分震撼。

巨大的聲響在網路上引發熱議，有網友說，「應該是試射飛彈」、「應該是戰鬥機音爆聲響」、「聲音超大嚇死了」甚至還有網友戲稱「外星人母船起飛了」，各式各樣猜測但軍方十分低調，均否認。

台東軍方火砲試射民眾拍下升空畫面。（民眾提供/楊漢聲傳真）

不過有網友在海濱公園海域拍下疑似飛彈發射畫面，陳姓網友表示，大約在7點40分左右發射，一開始疑似火箭的物體發出強烈亮光，緩緩上升後加速穿過雲層，隨後傳來巨大轟轟轟聲響，大約10秒就不見蹤影。

陳姓網友強調，前幾是在白天發射，拍攝上較為容易，這次是晚上發射，加上雲層非常厚，否則拍攝到飛彈秒數會更長，但現場觀看仍是十分震撼。

(中時 )