全民防堵新冠病毒，幾乎人人戴口罩、也保持好社交距離，但生活中還有一個容易忽略的細節：到超市採購。從購物車、購物袋，到貨架上的商品都可能是漏洞，雖不需要過度恐慌，但多幾個步驟可以讓你買得更安心。

或許你已大大減少實體店面購物的機會，但多數人還是難以避免到傳統市場或超市採買，尤其超市是室內空間，結帳排隊更拉近距離。另外購物車、菜籃的把手，及各類商品，都不排除有沾染病毒的可能。

一次出門採買從挑選商品、結帳、商品裝入購物袋，到返家放置這些生鮮和包裝食品，每一環節都可以更謹慎些，只要多注意幾個細節，就能大大減少將病毒帶回家的可能。從出門前一直到返家後，安心採買的全攻略如下：

1.出門前

待在超市的時間愈短、碰觸的商品愈少，愈能減少接觸病毒的機會，出門前可先擬定採買清單，減少在貨架前徘徊、東挑西揀的時間。

選擇較離峰的時段出門，也能避免接觸人群，出門前最好還能備齊這些東西：

●濕紙巾、酒精：用於清潔購物車和菜籃。

●筆：如果有填寫資料、簽名的需求，最好自己備筆，避免和他人共用。

●乾洗手：隨時清潔雙手。

●口罩：進入室內空間最好戴上口罩。

特別要注意的是，有些人會戴手套購物，但多數專家認為沒有必要。除了把手套留給真正需要的人，手套假使沒有清潔，與已經弄髒的雙手無異，更可能因為戴上手套而降低警覺，反而形成防疫漏洞。

2.超市內：

有研究顯示，新冠病毒在塑膠表面可存活72小時，不鏽鋼表面也能活48小時。進入店內後，可拿出準備好的濕紙巾或酒精清潔購物車、菜籃的把手，以及冷凍櫃門把等較多人碰觸過的地方。此外，購物車、菜籃底部會接觸到食物的部分，也最好都擦過一遍。

購物車把手是最多人接觸的部位。（圖片來源：pixabay）

目前部分店面已有自動結帳機，自動結帳的人潮通常較少，也可避免接觸店員，但使用機器前最好也先清潔會接觸到的表面。更不妨採用行動支付，避免碰觸紙鈔、零錢。

此外記得戴好口罩，並與他人保持1.5公尺以上的距離。

3.返家後：

回到家清潔雙手後，就可以開始整理採買回的商品。

CNN建議可在住家設置一個「消毒站」，可以是陽台或家中的空房間，只在這個區域內進行消毒。

美國密西根醫生梵威金（Jeffrey VanWingen）則建議使用一張大桌子，將桌面一分為二，一邊放置買回來的東西，擦拭、消毒完成之後，再放到另外一邊。調味料、果醬、清潔用品可直接擦拭瓶罐，有雙重包裝的食物，例如早餐麥片，直接丟掉紙盒、取出內包裝即可。

美國醫生梵威金（Jeffrey VanWingen）建議將一張大桌子一分為二，一邊放沒消毒過的物品，另一邊則放消毒過的。（圖片來源：YouTube:Jeffrey VanWingen）

也可以準備乾淨的容器，裝進薯片、餅乾等較細碎的食品，蔬果等生鮮則以水清洗。整個過程完成後，可再次洗手、桌面也要再次清潔。

環保購物袋常被忽略，事實上每一次使用都可能沾染病毒，美國甚至有呼籲用回一次性塑膠袋的聲浪。如果你打算持續使用環保購物袋，記得每一次用完都要以肥皂或洗潔劑清洗、充分曬乾，既是保護自己，也避免下一次使用將病毒傳播給超市店員。

(中時電子報)