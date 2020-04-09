鑑於新冠肺炎疫情出現觸頂跡象，歐洲兩大疫情重災區義大利與西班牙考慮逐步解除封城措施，以便讓經濟重返正軌，不過兩國元首皆表示解禁將會循序漸進。

義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）9日表示，若是新冠肺炎疫情持續緩和，義國可能在4月底前逐漸放寬防疫措施。西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）亦指出，西班牙不久後將開始解除封城。

孔蒂向媒體表示：「義大利將選出可重啟商業活動的行業。這項計畫若是得到科學家支持，義大利可能在4月底前放寬部分防疫規定。」

不過孔蒂亦警告，義大利不會放鬆警戒，只會逐漸放寬限制。

桑切斯9日在國會表示，西班牙的新冠肺炎疫情已經觸頂，現在打算開始解除封鎖。然而桑切斯亦指出，西國將依據疫情的嚴重程度，「緩步」回復日常生活。

桑切斯表示：「我們正面對1918年大流感以來史上最嚴重的公衛威脅」，消費活動只會逐步回溫。

根據美國約翰霍普金斯大學統計，截至8日，西班牙確診人數超過14.8萬例，高居歐洲之冠，僅次於美國，死亡案例達14,792例。

義大利8日的新冠肺炎死亡案例為542人，低於前一日的604人，讓總死亡案例來到17,669例，死亡人數全球最多。義國的新冠肺炎確診人數將近14萬例。

另一方面，新冠肺炎疫情重創全球經濟，孔蒂指出，歐盟的未來取決於歐盟對5,000億歐元經濟援助方案的回應。然而歐盟財長經歷16小時的馬拉松會議，仍未就5,000億歐元紓困方案達成協議。

(工商 )