全球熱源居家產品大廠關中（8941）9日，公布2020年3月合併營收為新台幣1.75億元，年減13.31％。關中表示，主要是因美國新冠肺炎疫情擴散影響戶外烤肉爐，旗下美國自有通路Barbeques Galore訂單遞延出貨，加上台幣升值因素干擾所致。另，2020年第一季合併營收為5.18億元，年減3.5％。

關中表示，雖然近期美國各州政府陸續宣布行動管制令，集團旗下北美Barbeques Galore門市主要在加州及德州等地，目前全美20間門市僅有拉斯維加斯及加州共2家暫停營業，短期影響訂單出貨表現，該公司已針對北美自有通路Barbeques Galore門市，強化線上銷售推廣並推出優惠行銷活動，亦提供透過電話訂購到店取貨服務，期挹注戶外烤肉爐事業銷售表現。

安全閥事業方面，關中表示，繼長年穩定供應美國瓦斯桶供應鏈後，該公司更延伸開發瓦斯噴槍、高壓產品、瓦斯配件等相關消費性瓦斯產品，並積極切入工業、醫療、潛水等利基型閥類應用領域，帶動安全閥業務保持良好成長動能。

另一方面，關中亦持續推動環保熱源居家品牌「Lovinflame」全球知名度提升，主打Lovinflame產品獨特專利氣旋設計之不鏽鋼燭芯系統、水溶性無毒燃料，使產品傾倒外洩不會發生延燒的危險，發揮取代傳統蠟燭與酒精燈類產品的優勢，亦於Amazon電商平台、Barbeques Galore通路銷售，有望增添集團營運銷售表現。

展望2020年第二季，關中表示，除了持續密切注意美國疫情狀況，以隨時採取必要之因應措施，並持續深化由戶外到室內居家的熱源產品線之營運布局，其中，戶外烤肉爐事業將持續強化電台與社群平台多元渠道推廣，同步進行門市通路及產品結構優化等，期創造未來營運正面挹注。

(工商 )