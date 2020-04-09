新北市板橋警分局晚間10時許針對轄區的連鎖KTV展開威力臨檢，要避免成為防疫破口。（板橋警分局提供）

新北市板橋警分局晚間10時許針對轄區的連鎖KTV展開威力臨檢，要避免成為防疫破口。（板橋警分局提供）

新北市板橋警分局晚間10時許針對轄區的連鎖KTV展開威力臨檢，要避免成為防疫破口。（板橋警分局提供）

中央流行疫情指揮中心今（9日）宣布，為維護民眾健康，自即日起，酒店和舞廳全面暫停營業，也呼籲業者能共體時艱、配合相關防疫措施，但擔心部分業者旗下小姐轉往KTV，新北市板橋警分局晚間10時許針對轄區的連鎖KTV展開威力臨檢，要避免成為防疫破口。

板橋警分局表示，配合縣市主管機關、衛生、消防等單位實施全國性的舞廳、酒店營業場所停業清查，由於板橋地區並無大型酒店等消費場所，員警在分局禮堂勤教後，也前往轄區的KTV執行臨檢，逐一針對包廂消費顧客清查身分，是否有居家檢疫及居家隔離身分的民眾外出趴趴走。

部分業者私下表示，疫情期間上門的顧客確實少了許多，儘管店家都有配合充分做好防疫措施，但很多原本常來的老顧客，擔心因此莫名染上新冠肺炎，這陣子都待在家中盡量少出門消費，連一旁排班的計程車司機都感受到這股業界寒冬，一名不具名的小黃司機說，過去一晚排班可以往返載客好幾趟，現在能載到二趟已經算不錯了。

由於今日中央疫情中心宣布，酒店及舞廳全面暫停營業，很可能影響這些行業從業成員的生計，為了避免「變相」轉往連鎖KTV，搖身一變成為傳播業，成為防疫破口，員警也全面針對轄區KTV實施威力臨檢，臨檢的板橋員警也都戴上口罩、手套，入場前也接受店家量額溫，在業者帶領下，針對包廂內的顧客逐一盤查身分，除了要求消費民眾出示證件外，也確實檢查是否有通報居家檢疫及隔離的民眾。

警方說，防疫作戰是非常時期，各項中央流行疫指揮中心的防疫措施，需要業者的配合與民眾的遵守，警察機關也會全力配合並落實執行，在此也呼籲民眾，防疫期間盡量待在家中，避免前往人潮聚集的場所、密閉空間及易造成群聚感染的場所，以降低感染風險。而員警也會落實勤務執行，杜絕業者心存僥倖規避，不讓防疫工作產生破口，確保國人的健康平安。

(中時 )