新冠肺炎疫情擴大，民眾擔心染疫減少外出用餐，連帶衝擊到速食龍頭麥當勞與咖啡巨頭星巴克業績。麥當勞8日宣布，3月全球同店銷售重挫22％，星巴克則預測本財年第二季（截至3月底）獲利恐暴跌47％。

麥當勞1月與2月同店銷售呈現增長，但3月卻大幅下跌。其中，最大市場美國3月同店銷售年跌13％，原因是政府為了防堵疫情要求民眾非必要別出門，同時下令餐廳關閉用餐區。

若以首季（3月31日止）來看，美國同店銷售微幅成長0.1％，全球同店銷售衰退3.4％。麥當勞將於30日公布首季詳細財報。

星巴克同樣撤回全年財測，並警告疫情對於業績的衝擊恐持續至本財年第四季。星巴克亦宣布暫時股票回購計畫，同時致力於削減開支，但股息仍將如常發放。

星巴克預估，第二季調整後的每股獲利介於28～32美分，遠不如去年同期的53美分與分析師預期的39美分。星巴克將於28日公布第二季財報。

(工商 )