台中金典酒店為歡慶母親節即將到來，各餐廳相繼推出母親節套餐及專屬優惠外，且因應新冠肺炎疫情，加碼推出「五月溫馨在家聚」的外帶合菜組合及單品餐點，4人份外帶餐點最低3600元起，還可搭配滿額贈送餐飲折價券，讓消費者有更多的選擇來慶祝母親節。

圖為母親節外帶單點餐點「港味聚寶盆菜」。(台中金典酒店提供)

今年受到疫情影響，許多人選擇在家慶祝母親節，台中金典酒店特別推出五月溫馨在家聚外帶餐系列，金園餐廳提供「4人中式合菜組」只要3600元，包含蒜香蒸龍蝦、海參燴鮑魚、荷葉珍珠雞等共8道料理，或是「6人中式合菜組」售價6600元，可品嚐到極汁羊小排、古法燜石斑、龍蝦銀絲煲、芋香鴨米糕、鮮人參雞湯等8菜1湯經典料理。

除了合菜組合，台中金典酒店還推出東坡肉、港式聚寶盆菜、八寶雞、港式燉湯、佛跳牆、爐烤美國肋眼牛排、威靈頓牛排等多款「單品中、西式外帶餐點」，同時，凡選購外帶餐點還可搭配「滿3000送200餐飲折價券」的優惠活動。

另外，栢麗廳在5月2日、3日及5月8日、9日、10日的午、晚餐用餐時段，推出同桌母親用餐享原價餐費5折的優惠；蘿拉牛排館則推出1880+10%元起的母親節套餐；金典鐵板燒則有2020+10%元起的母親節套餐；中式餐點的金園中餐廳，除了個人式套餐與合菜餐點外，也提供獨立包廂享用桌菜，每桌1萬3520元+10%元。

圖為莓果香草慕斯蛋糕，每個780元。(台中金典酒店提供)

今年台中金典酒店推出「栗子蛋糕」、「蘭姆葡萄巧克力慕斯」、「玫瑰覆盆子起司」、「莓果香草慕斯」4款不同風味的母親節專屬6吋蛋糕，每款皆為780元。其中「莓果香草慕斯」是運用酸甜的梅果果凍搭配香草奶醬，底層及中間為法式杏仁海綿蛋糕，外層再淋上特製白巧克力，造型簡潔大方，口味酸甜清爽，凡於5月3日前預訂，還可享8折的早鳥優惠。

(中時 )