因應新冠肺炎疫情嚴峻，9日中央流行疫情指揮中心下令，全台各縣市地方政府列管的八大行業場所，只要有男、女陪侍，無論是舞廳或其他場所，都要立刻停業，所有小姐都放無薪假，待疫情結束才能返回繼續上班。

近日台灣出現一名本土病例案379，經過相關單位調查才發現這名案例並非「生活單純、沒工作」，反而是台北知名酒店的紅牌女公關，更曾和客人一起出場。

指揮官陳時中表示，案379的女子確實有「難言之隱」，後續將再進一步調查清楚，同時下令全國酒店和舞廳等有陪侍的八大行業場所，自9日起停止營業。

另外，根據《自由時報》報導，先前因為有名從武漢返台確診感染的台商曾到高雄金芭黎舞廳消費，導致金芭黎舞廳大規模消毒，如今舞廳也宣布停業，舞小姐全都放無薪假，而當時機警舉報台商的「護國舞小姐」，似乎不喜歡受到過度關注，因而已經離職。

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(中時電子報)