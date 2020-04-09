石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)周四(9日)於維也納召開會議，據傳雙方已經達成共同減產2,000萬桶/日的原油協議，美國西德州中質原油價格上漲12％，至每桶28.36美元，布蘭特原油價格上漲8.5％、至每桶35.79美元。

據路透社引述兩個消息來源所稱，沙烏地阿拉伯和俄羅斯已經達成了一項大幅減產的協議，減產規模預計上看2,000萬桶/日。就在上月，沙俄原油減產協議破局，沙國甚至聲稱4月起將生產超過1,300萬桶/日，從此引爆石油大戰，國際油價更在Q1暴跌66%，創史上最大單季跌幅。

美國能源部長布魯耶特（Dan Brouillette）周四接受CNBC採訪提到，美國方面相當樂觀OPEC+會議上，沙烏地阿拉伯與俄羅斯能達成減產協議，藉此穩定市場價格，這樣也能說服其他產油國，包括加拿大、巴西等國，也可以達成1,000萬桶/日的減產協議，甚至更高的減產計畫也會被提出。

會議召開之際，沙俄都曾警告，想要達成減產計畫，其他國家包括美國、加拿大以及挪威，也要採取行動。OPEC +會議目前正在進行，這將是石油大戰是否能順利落幕的關鍵因素。

此外，G20的能源部長將在周五召開緊急會議，商討能源產業問題，布魯耶特預料也將出席這場會議。

(中時電子報)