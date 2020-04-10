癌症的發生，原因固然很多，跟基因、是否有病毒感染、或環境都有關係，然而根據近年來的流行病學調查顯示多數癌症與體重過重也有直接或間接之關係。外科醫師陳榮堅在《醫師好辣》節目中分享，一名30多歲主訴發燒、呼吸喘的男子，詭異的是幫他照X光、心電圖，心肺皆無異狀，照電腦斷層發現腹部有大量髒水，懷疑是腹膜炎變敗血症，由於患者因有病態性肥胖，腹部脂肪多、毫無疼痛感因而不願開刀，孰料不久後意識改變，緊急手術發現「內臟全爛」。

陳榮堅說，這名男患者罹患病態性肥胖，因此肚子的油非常厚，「即便他甚至胃穿孔、器官破掉，你壓他肚子他其實不太會痛」，但當時他的白血球已飆到近3萬3/uL，緊急告知家屬必須剖肚確認，未料引起病人反彈，認為自己無疼痛感不需開刀，當家屬還在猶豫不決時，他的意識開始改變、血壓驟降、心跳加速，醫師警告必須開刀找源頭，否則毒素將流至全身。

沒想到開刀後看到的畫面讓醫師都相當訝異，陳榮堅說，患者的盲腸闌尾已經爛掉，但一般潰爛時疼痛感劇烈，患者因為腹部油太厚沒有感覺，經過時間拖延，造成肚子裡面全是膿液和髒水，甚至爛到大腸根部，腹腔中還累積了不少糞便。

陳榮堅發現患者的盲腸闌尾已經爛掉，但患者因為腹部油太厚沒察覺。（圖／醫師好辣Youtube）

由於患者的毒素在術前已影響到他的心血管，因此無法拔管，只要關閉麻醉藥，血氧急速下降，只能裝置呼吸器送加護病房，進而造成肺臟衰竭。患者還因為敗血症影響肝腎機能，後來又無法排尿，加劇腎衰竭狀況，因為病態性肥胖造成他在加護病房住了一週、洗腎3次，所幸最後是撿回一命。

曾有醫學研究證實，肥胖與13種癌症息息相關，而「病態性肥胖」更可能會引發更大危機！陳榮堅還是呼籲，大家萬一有病情、覺得不太對勁，應盡速尋求醫療資源協助。

(中時電子報)