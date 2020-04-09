台南市長黃偉哲9日晚間率經發局、衛生局、警察局及消防局稽查小組視察中西區KTV防疫措施。(台南市警二分局提供／曹婷婷台南傳真

因應新冠肺炎疫情發展，台南市長黃偉哲9日晚間率市府經發局、衛生局、警察局及消防局稽查小組視察中西區知名KTV防疫措施，要求業者落實執行實名制登記，並宣導保持社交安全距離，以確保將來萬一發生問題時溯源管理，防疫加嚴加密以保護民眾安全，有效降低社區群聚感染風險，共同齊心對抗疫情。

南警第二分局9日晚間規畫擴大臨檢暨居家檢疫稽查勤務，針對轄內人潮聚集視廳歌唱KTV、PUB等公眾出入場所，執行查察及守望勤務，以M-Police行動電腦盤查過濾進入場所之人員，如發現違反檢疫(隔離)措施民眾，將通報衛生單位採取重罰，最高可罰至新臺幣 100 萬元罰鍰。並

台南市二分局呼籲，業者配合落實執行實名制登記政策，出入口測量體溫、所有人員進出配戴口罩、保持室內1.5公尺、戶外1公尺的社交距離，避免防疫出現破口，希望業者善盡社會責任，「防疫工作大家一起來！」

二分局籲請市民在國內防疫關鍵時刻，應儘量避免涉足人潮聚集、密閉空間及易造成群聚感染的營業場所，二分局也落實執行業者實名制政策及社交距離，另外，出門配戴口罩、勤洗手、量體溫，做好基本防疫工作，以降低遭到感染的風險，全民一起攜手渡過防疫期，以有效防堵新型冠狀肺炎持續傳染擴散。

(中時 )