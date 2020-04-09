美國新出爐的前周初領失業救濟金人數，新增660萬人，也就是說，連續三周就業市場有高達1700萬人丟掉工作。聯準會稍早宣布，將提供2.3兆美元貸款以支持經濟，其中包括專供中小企業借貸的Main Street計畫，以及對各州與城市的支持方案。

聯準會主席鮑爾9日，對智庫布魯金斯學院發表視訊演說，表示美國一旦控制新冠疫情，經濟可望強勁復甦。

他在之後接受媒體提問時提到，聯準會將無限制，針對在經濟以及民眾生活重要的方面，提供隔離防疫紓困和借貸方案。

不過鮑爾在被問到，5月底之前美國經濟重啟的可能性時，他說，這必須由衛生官員判斷，但他認為此時應該對此展開全國性的對話。

鮑爾也對第二季美國經濟打預防針，指出將會十分疲弱，國內生產毛額大幅滑落，失業大幅升高，不過他也預期，經濟在第二季尾聲前，將會有相當快速的反彈，而這取決於民眾能否遵守宅在家措施，並且保持健康。

(中時 )