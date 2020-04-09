市府深夜率隊加嚴聯合稽查，業者與消費者均積極配合防疫、遵守規定，未有違規情事發生。（陳世宗攝）

市府經發局長張峯源，今天深夜前往台中2家舞廳、2家KTV聯合稽查，業者配合度相當高。（陳世宗攝）

中央9日下午宣布酒店、舞廳暫停營業，台中市政府超前部署，進一步宣布今起台中除酒店、舞廳外的8大特種行業，實施「實名制」，違者裁罰。執行首日，市府即於深夜率隊加嚴聯合稽查，業者與消費者均積極配合防疫、遵守規定，未有違規情事發生。

市府經發局長張峯源說，今天深夜市府前往台中2家舞廳、2家KTV聯合稽查，其中KTV稽查重點包括落實實名登記、戴口罩、量體溫、容留人數等，KTV業者配合度相當高。

業者表示，今日即配合市府推動實名登記，進入人員需填具姓名、體溫、電話等資訊，如不配合則拒絕進入消費。而今天稽查的2家舞廳也確實配合中央規定停業。

今天在受稽查KTV唱歌的民眾表示，進入KTV時，業者確實有實名登記，願意配合市府的防疫措施，大家共同努力，才能防堵疫情。

市府指出，日前已祭出「強力稽查、柔性勸導」策略，促使多家大型娛樂業者停業一至兩周，全面展開消毒防疫工作。清明連假過後，部分酒店業者陸續恢復營業，市府並持續稽查臨檢，逐一過濾居家檢疫及隔離名單，預防違規對象趴趴走。

市府強調，為加嚴防堵疫情，除了酒店、舞廳暫停營業外，今日起更要求視聽歌唱業、三溫暖業、酒吧業、舞場業、特種咖啡茶室、飲酒店業、夜店業、電子遊戲場業等特種行業，實施「實名制」，業者並須落實出入口測量體溫、所有人員進出配戴口罩、室內外保持社交距離等，若有違者將依《傳染病防治法》裁罰3000元至1萬5000元。

(中時 )