除了自己媽媽外，阿姨可能是子女認為最親的「外人」，北部地區一名少女就是因為對阿姨的信任，未料卻遭到姨丈伸狼爪，趁她熟睡時撫摸胸部和大腿，被害人將這事情告訴表姊，揭發姨丈惡行報警提告。

這名當年僅11歲的少女是因隨母親工作關係，借宿在阿姨家中，由於媽媽常要上晚班，致使她不敢自己獨睡，就和阿姨及姨丈同睡。未料，阿姨的丈夫不老實，竟然趁少女熟睡後，多次撫摸姪女的胸部和大腿得逞。她雖小聲制止：「不要再摸了！」，還抬腳踢開對方，但姨丈還是當作沒聽見。

被害人將此事告訴媽媽後，母女2人就「藉故」搬走，但是幾年後在一次家庭聚會時，姨丈又藉故靠近，觸碰她的胸部，她決定不再隱忍，將這事告訴表姊，也就是他阿姨的女兒，沒想到姨丈竟然連自己女兒也下手，所以表姊妹2人決定報警提告此事。

姨丈應訊時辯稱，她並不知道小敏年紀，亦未碰觸對方身體；姨丈還說，他頂多是抱著小敏大腿入睡，但是檢察官查出，姨丈曾在事後向少女及家人道歉，請求原諒，所以認定姨丈罪嫌明確，遂依強制猥褻、性騷擾等罪起訴色姨丈。

(中時電子報)