高雄師範大學藝術產業學系三年級生王伯鈞是屏東泰武鄉排灣族人，從小對藝術極有天分，很喜歡排灣族傳統技藝刺繡及串珠，不過傳統這是「女孩子的玩藝」，只能偷偷學習。如今他的作品受到族人喜愛，從高中開始便接訂單來賺取學費。

伯鈞很有藝術天分，小二就讀美術班，小三便參加繪畫比賽，在國內外比賽中多次獲獎。身為排灣族，他非常喜歡原住民藝術，除了在繪畫中展現外，也喜歡刺繡及串珠等傳統技藝，小時候常在奶奶及外婆身邊看她們做。

不過傳統刺繡及串珠都是女孩子的手工藝，男孩子該做的是木雕、石雕等藝術，奶奶及外婆自然不會教他，他也不敢跟她們提出說要學習，只能看她們做並偷偷地摸索學習。爸爸看到他在刺繡、串珠還會斥責說「男孩子怎麼在做這個？」

沒想到伯鈞無師自通、愈做愈好，高中時有人看到他的作品非常喜歡，向他下訂單，開始了他的「職業生涯」。他的作品包括披肩、頭飾、項鍊、手鍊等各式傳統配件，因客源穩固，他從高中至今很少跟家裡拿錢，學費都是自己賺。

他的作品不拘泥傳統的顏色及圖騰，稍作改變後讓顏色更鮮豔、對比更強烈，更符合現代人所需。目前他最喜歡的作品是件結婚披肩，圖騰是他徵求部落大頭目同意後繡製，曾有人出價數萬元，但他不肯割愛，要留下來做為未來另一半的結婚禮物。

(中時 )