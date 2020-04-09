世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞（Tedros Adhanom）直播中狂轟台灣3分鐘，指控受到台灣網軍的攻擊3個月。自由作家洛杉基貼出綠網軍的留言貼圖「吿三小，死尼哥」等，直言用台灣話罵人，譚德塞怎看得懂，因此他對台灣的指控是無的放矢。讓網友看完不禁笑瘋。

洛杉基在臉書貼文表示，看完網友轉來綠網軍的留言貼圖，他不得不相信，譚德塞對台灣的指控是無的放矢，沒有證據！綠網軍所用的字，有如難以破解的密碼，只有自己人才看得懂，世界上任何一個翻譯軟體都無法破解，所以老譚如何知道綠網軍是在罵他？

洛杉基舉例說，「吿三小，死尼哥」、「黑鬼閻王」、「甲賽啦」...請問有哪個軟體能翻譯出有罵他是「Nxgro」的字眼？這些歧視非我族類的俏皮話，只有講「台灣話」的人，才看得懂啦！所以，老譚，你得向台灣人道歉，否則台灣政府及人民饒不了你！

網友看完貼文笑翻：「我喜歡你這樣的表達方式。」、「有懂國台語的幫他翻譯吧！不然就是谷歌大神已經進步到可以發出國台語髒話！哈哈哈。」

(中時電子報)