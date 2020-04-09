知名酒店有的坐檯小姐沒有戴口罩，用皮包掩面。（廖素慧攝）

嘉義市聯合稽查小組臨檢知名的酒家。（廖素慧攝）

嘉義市聯合稽查小組臨檢知名的酒家，有工作人員未戴口罩。（廖素慧攝）

中央流行疫情指揮中心9日宣布，即日起全台酒店、舞廳全面暫停營業，以加強防疫，嘉義市聯合稽查小組深夜大陣仗臨檢知名酒店，由警察局長張樹德率隊，他表示，有的酒店登記為商行、小吃店，實際營業內容與登記名稱有待進一步查證，不排除依法開罰。

張樹德表示，中央於今天下午2時宣布全台酒店舞廳暫停營業，隨即警政署通令各地警局配合防疫作為，市長黃敏惠指示市府建設處、警察局、衛生局、消防局等單位組聯和稽查小組，清查市區舞廳、酒店等娛樂營業場所。

張樹德說，有酒店的營業登記是商行、小吃店，有待主管單位進一步查證、認定，若實際營業項目是酒店，籲請業者配合自主停業，若不配合會依法開罰，目前已有一家舞廳配合主動暫停營業。

市府表示，若經查證屬於酒店、舞廳性質的業者不配合防疫政策，暫停營業，依《嚴重特殊性肺炎及紓困振興特別條例》規定，將面臨新臺幣5萬元以上100萬元以下罰鍰。

聯合稽查小組陸續臨檢夜世界、美麗華等有女子坐檯陪酒的知名酒店，業者都配合臨檢，也有業者旗下坐檯陪酒的小姐、進出的客人量額溫，但有的小姐沒戴口罩，有防疫破口之虞。

(中時 )