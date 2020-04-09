川普與譚德塞隔空交火，言辭罕見地激烈

美國總統川普與世界衛生組織總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)因疫情相互攻擊，兩位焦頭爛額且飽受責難的世界知名人物彼此相互撕咬，隔空上演了一場推卸責任的蹩腳戲。言辭激烈，不過看在許多外媒眼裡，川普是虛張聲勢且推卸防疫不力的責任，後者則是過於相信中國大陸對疫情的掩飾，未盡責監控疫情發展，以致陷全球於一場大規模的傳染病危機。

川普指責譚德塞「以中國為中心」並為其隱瞞疫情訊息，因此，美國已停止對世衛組織的經費資助，不過才不到幾分鐘，川普改口稱「還在考慮階段」、「要看世界衛生組織接下來的表現而定」。

據英國《衛報》報導，實際上美國積欠了世衛組織的會費已經很久了，欠款已累積至大約2 億美元。不過美國針對特定項目提供了一些捐款，也是2019年最大的單一捐助國，其捐助規模肯定遠遠超過大陸，如果加上大陸的經濟規模的因素，大陸對世衛組織的捐款相對不成比例。

不過，報導指出，世衛組織就現有的工作而言，其經費相當不足。目前其年度總預算約為25億美元，大約相當於美國一家大型醫院的預算，會員國的捐款在過去的30年中增加也很有限。

報導說，譚德塞於1月30日宣佈大陸疫情是國際應關注的「突發公共衛生事件」，呼籲各國政府繼續進行遏制和測試工作，但有人批評該宣告為時已晚，有些人認為世衛組織遲遲未能讓專家組進入大陸進行調查，對疫情的態度受到中國大陸的影響與阻撓。

但就在同一天，川普還很有自信地預測冠狀病毒不會對美國構成嚴重威脅，他向美國人保證：「不會有事的」、「結果會很好」。專家認為，如果川普這時聽了世衛組織的建議，現在情況就不致於那麼糟。現在川普對譚德塞的猛烈攻擊，則是為了要推卸他造成美國疫情失控的責任。

《紐約時報》指出，川普雖然推卸防控不力的責任，但他對譚德塞的批評並非沒有道理。最近幾周，各國政府官員、衛生專家和分析人士對該組織應對疫情的批評大量湧出。日本副首相兼財務大臣麻生太郎甚至表示，該組織與北京關係過於密切，很多人乾脆把世界衛生組織稱為「中國衛生組織」。

報導說，相較於大陸在SARS期間壓制疫情訊息時遭到世衛組織公開批評，這次中國大陸在疫情最初時期壓制訊息，世衛組織相對不作為，直到武漢已經封城，譚德塞仍未宣佈這是全球衛生緊急事件。在美國宣布禁止有大陸旅遊史旅客入境美國時，譚德塞仍支持中國大陸，批評美國此舉「毫無必要」。專家認為，該組織遲遲沒有作出這類聲明，剝奪了許多國家為醫院應對大量湧入的患者做好準備的寶貴時間。

報導說，大陸透過捐助以外的方式擴大在世衛組織的影響已是眾所周知的事，但是如果川普真的退出對世衛組織的捐助，必然使得大陸在該組織的影響力更大，全世會有很多國家不樂見這樣的事發生，它可能會影響世衛組織設定的議程與宗旨。

(中時電子報)