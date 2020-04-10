酒店全部無限期歇業，「天下第一分局」將迎來最平靜的一夜。（胡欣男攝）

入夜的中山區林森北、錦州街一帶，原本該是燈紅酒綠，鶯鶯燕燕的酒店一級戰區，在9日政府下令無限期停業後，店家吹熄燈號，成為最黑暗的一天。在酒店門口賣口香糖的郭姓男子，人稱林森錦州「口香糖哥」，如今也失業，但他機敏嗅到夜生活板塊轉移趨勢，決定轉戰200公尺外的錢櫃KTV。「人一定都往錢櫃移動啦，去錢櫃門口賣，肯定有錢賺！」

60歲的口香糖哥昨天見到大批市府人員、警察前往酒店稽查，嘆氣說：「都關了，沒人敢開啦。」他在附近租屋，每天入夜就步行到酒店林立的該路口，向往來行人、酒客兜售口香糖，用來裝口香糖的紙盒，還寫有大甲媽、關聖帝君字樣，希望神明可以保佑他賺錢餬口。

而今政府鐵腕要酒店、舞廳關門，他下午獲知消息，急忙出門一探究竟，果然酒店工作人員陸續前去店裡收東西，至少有段時間沒法回到店裡上班，有少爺離去前，好心給他1000元小費，他連忙道謝，覺得少爺真好心，都失業了，還同情他。

口香糖哥說，他年輕開過印刷廠，中年倒閉失業，後來做過保全、飲料店員工，近年輾轉到酒店戰區賣口香糖，酒客出手多大方，他去便利商店批發，賺點差價和小費，每月能掙到2萬多元，扣掉房租，還有點錢吃飯維生。現在酒店被迫打烊，他也慌了，深怕沒錢繳房租，流落街頭。

但山不轉路轉，苦惱之際，聽到往來路人閒聊：「以後只能去錢櫃了。」他豁然開朗，對啊，至少還有錢櫃門口可以兜售，果然天無絕人之路。而每晚喧鬧紛擾的中山區，也將迎來難得的平靜，至少警察是這麼希望的。

(中時 )