中天新聞》網友詢問度最高：「林小美箱屍烏龍」破案

玄中玄、奇中奇，涵洞驚見女箱屍，原本被以為的死者竟然大復活，自白認罪的嫌犯其實是抓錯人；最後真兇竟是「舊愛」姊夫，情、財、仇、恨糾葛，床第纏綿痛殺煙花女，故佈疑陣仍東窗事發，畏罪服毒自盡，也讓這起轟動一時的「五股箱屍」案，謎團永沉大海。

神秘高檔行李箱 睡衣女屍塞其中

五股箱屍案是發生在1976年的重大刑事案件。五股鴨母港高速公路橋下的溝圳，一個綁了麻繩的行李箱載浮載沉，打撈上岸後，打開行李箱，驚見一具女屍，呈現捲曲狀，大腿和小腿被人用麻繩綑住，身上只穿著睡衣和白底紅花的三角褲，還都是高檔日本貨。

女屍已經浮腫開始腐壞，鼻子坍陷有被重擊的痕跡，頭髮幾乎都脫落了，眼球掉出，容貌難以辨識；且舌頭伸出，恐是遭人活活勒斃。

運屍行李箱寫著「高雄市中山路秀美小姐」，難道就是死者名字？而死者衣服口袋有日本100元銅幣一枚，提箱也是日本製的，這些線索讓警方推測，死者可能是常與日本人接觸的煙花女子。

本名楊麗珠的「林小美」根本沒死，與其指認者華王理髮廳老闆娘劉碧緞相擁而泣。（中時資料照）

死人「林小美」復活 警抓錯兇手糗大

此時有人檢舉華王理髮廳的小姐林小美失蹤了，而林小美的男友楊清炳涉有重嫌。短短2天內，警方就宣稱楊清炳坦承犯案，但楊男隔天就翻供，說是警方刑求。

更勁爆的是，報紙刊出一張照片，竟是林小美和另一名男子在大同水上樂園的合照，且時間是在箱屍案發生之後！原來「林小美」根本沒死，只是跟楊清炳鬧翻，任性不出面還他清白。

此時「死人大復活」，案情又陷入膠著，抓錯人的警方，只得上電視節目《法網》，公開箱屍案相關證物與屍體「無馬」照片，拜託民眾提供線索。

五股箱屍命案發生後，台北縣警察局為儘早偵破，特將死者遺物排在消防車上巡迴展覽，並懸賞5萬元，希望民眾提供線索。（中時資料照）

電視尋人露曙光 宜蘭婦認煙花女

電視台才播出，一名宜蘭婦人來到警局認屍。她從電視一眼就認出來箱屍案的死者，是她29歲的女兒林菊，曾經在台北市新嘉坡舞廳伴舞，也曾多次出國到日本。

林菊雖是煙花女，但她相當孝順，把賺來的錢都給家人，還在宜蘭買了兩層樓房子，讓弟弟開西藥房。也在台北市東園街買了一間房子，和姊姊及姊夫黃正雄同住，並出資開了一間工廠，由姊夫黃正雄當老闆。

當全家人從電視看到箱屍案報導，黃正雄臉色一變，妻子心中約略猜到，恐是丈夫殺了妹妹。而黃正雄一邊捏造林菊的行蹤，一邊把棄屍用的機車托運到宜蘭，另外買轎車代步不知去向。幾天後，就在花蓮一處防空洞發現黃正雄的屍體，地上有喝到一半的高粱酒和毒藥瓶。

隨五股箱屍命案重嫌黃正雄同時失蹤的藍色轎車，1977年02月13日凌晨尋獲，轎車內並留有黃正雄寫給太太林阿敏的遺書。這部屬於黃正雄所有的轎車，是在台北市峨嵋街立體停車場4樓被發現的。（中時資料照）

「舊愛」姊夫情財仇 床第纏綿下殺手

原來，黃正雄與林菊之間有著「情、財、仇」分不清的糾葛。多年前林菊在有色情性質的咖啡店坐檯，認識了常客黃正雄，但黃正雄最後卻和林菊的姊姊林阿敏結婚。

黃正雄雖掛名工廠老闆，實際上是「車伕」，後來林菊與吳姓男子論及婚嫁，黃正雄擔憂人財兩失，心中情緒翻騰。警方在包裹屍體的床單上、林菊內褲採集到體毛，經過檢驗是黃正雄的，研判當時兩人發生性關係。

黃正雄不但重擊林菊後腦，並用繩索勒斃殺害，再把屍體放到林菊的行李箱當中，故佈疑陣寫上「高雄秀美」字樣企圖誤導警方偵辦，再運送到五股棄屍。然而法網恢恢，黃正雄眼見東窗事發，被妻子察覺報警，最後只能走上畏罪自盡一途。

(中時電子報)