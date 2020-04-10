摩根大通發布最新研究報告指出，受到新冠肺炎疫情影響，蘋果iPhone手機今年銷量將下滑10%，並將蘋果目標價從350美元調降至335美元，維持增持評等。

外媒報導，摩根大通分析師Samik Chatterjee在報告中指出，新冠肺炎疫情影響了蘋果專賣店的營運，今年iPhone銷量恐年減10%，預計大陸以外的蘋果專賣店要等到5月中旬才能重新開門，開始營業後各項業務也會遠低於正常水平，即使網路銷售額提高，仍難以彌補實體門市銷售下滑。

Samik Chatterjee調降了iPhone第二季的銷量預估，從先前的3300萬支降至1500萬支，同時下修蘋果的獲利預估。不過他仍認為，在他研究的科技公司中，蘋果仍會有相對好的表現，因此維持其股票增持評等，微幅下修目標價15元至335美元。

此外，Samik Chatterjee認為，原計畫今年秋天發布的4款5G iPhone，可能會有兩款延遲1~2個月亮相。

(中時電子報)