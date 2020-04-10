通靈大師江嘉葉。(本報系資料照)

「國標舞女王」劉真羽化成仙至今第12天，美麗身影仍讓不少粉絲懷念，對此命理師「通靈大師」江嘉葉再度開腔，求觀音菩薩引導她探知劉真訊息，並以通靈法術觀到她在仙界活動，發現劉真目前相當適應仙界生活，總是愉快地工作，但內心仍放不下家人，尤其是4歲女兒霓霓。

江嘉葉透露劉真的善良、愛心、柔順、親切很得眾神、仙子、仙女的喜愛，先是收在菩薩坐下為貼身侍女，學習各種仙界禮節、語言、習慣、工作等，她很認真勤快努力，進步得很快，也很能適應仙界的生活，她一直都是愉快的工作，很能融入當地生活。

只是當休息時間時，常常可看到劉真獨自一人悶不吭聲靠在牆邊發呆，甚至眼眶泛紅，此時大家都不會打擾她，都知道她在懷念人間的一切，尤其是家人，她想念父母、老公、女兒，還有很多好朋友，尤其對4歲女兒更是椎心之痛，她萬分不捨和放不下，但她很堅強，從不大哭，也不會因而耽誤她的工作。

江嘉葉稱劉真自知本是仙女，到人間一遊就必須回家，繼續她仙女的工作和修行，祈求能更上一層樓，修成菩薩再回人間服務眾生，更透露近日菩薩與劉真深談後，了解她心願是最愛的舞蹈能在仙界發展，同意她半年訓練期滿後，會開一舞蹈部門，由她擔任總指導，訓練仙女、仙子舞藝，排練各種舞蹈，在重大節日表演，讓她在仙界繼續曼妙舞姿。

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(中時電子報)