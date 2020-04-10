基隆KTV實施擴大臨檢，市長林右昌帶頭籲要唱歌也要維持社交距離，並戴上口罩。（基隆市警察局提供／吳康瑋基隆傳真）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中於9日正式宣布，全國酒店和舞廳自即日起「停止營業」沒有期限，並請全國各縣市政府務必配合，由相關業管機關、衛生、消防、警察局共同稽查上述行業是否有遵守規定，其他夜店或酒吧則持續宣導安全「社交距離」和「戴口罩」。

基隆市長林右昌為防止本市密閉空間營業場所引發群聚感染，特配合疫情指揮中心政策晚間9點至12點親自帶領產發、警察、衛生、消防等相關局處單位，選定轄區多處人群易聚集之KTV等營業場所實施擴大稽查及宣導，並以警用電腦「M-Police」盤檢有無民眾違反居家隔離(檢疫)規定到處趴趴走。他也宣導民眾進入KTV等封閉場所，應保持「社交距離1.5公尺」或「戴口罩」以降低遭到感染的風險，避免形成防疫缺口，為防疫工作盡最大心力。

對此，警察局長詹永茂也提醒民眾，現在是防疫關鍵時刻，應避免涉足密閉空間人潮聚集易造成群聚感染之營業場所，全民共同防疫降低群聚感染的風險。

(中時 )