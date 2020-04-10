前行政院長郝柏村日前辭世，前國民黨副主席郝龍斌9日深夜在臉書發文，首次談到他如何看待父親。

郝龍斌臉書全文如下：

很多人問我，我怎麼看父親？

他是我心目中真正的英雄，永遠學習的榜樣。

父親的自律來自生活，用於工作。從每日游泳打球，著作千餘字，到他近十年專注的抗戰歷史真相還原，目標清楚明確，他沒有一天早上起床不知當日的計畫。

蔣經國總統過世時，他率三軍效忠憲法產生的總統，奠定軍隊國家化典範。在1990年被李登輝前總統提名行政院長時的無私接任，之後為了國家認同及反對台獨，遵守憲法率內閣總辭，立下國會改選行政院總辭的憲政慣例。對他而言，從軍的槍林彈雨，從政的風雲起伏，都不過是在不同崗位，為國家一樣的盡心奉獻。

父親是當時穩定政局的關鍵力量，他曾是軍事強人，也是強勢閣揆，更有大中華情結，他為所當為，言所當言，為的是讓中華民國強大。

張祖詒先生用「出將入相有萬丈豪氣，領軍治國無半點私心」概括了父親的一生。

身為子女，我們當然不捨他的離開。但知道大家對他的懷念，及他一生對國家的影響，我們以父親為榮，他是我們的驕傲。

(中時 )