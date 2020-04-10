網紅「館長」陳之漢近期推出抗菌乾洗手凝露產品，更聲稱能有效對抗新冠病毒，遭北市衛生局以違反藥事法69條重罰60萬元，對此館長在9日晚間直播抱屈，表示自己乾洗手一罐50元，毫無利潤可言，

館長說，他其實上禮拜就收到罰單，也默默繳了罰單，他坦承當下相當憤怒，但一個字都不提的原因，是因為會對柯文哲造成傷害，自己跟柯文哲是朋友關係，但接著又抱怨其實也不是什麼朋友，柯文哲只有要選舉才來找他，自己沒有什麼事情要柯文哲幫忙。

館長還表示對黃國昌很抱歉，跟柯文哲的直播導致民眾黨上了第五席，黃國昌被擠掉。館長不滿說，事情發生時他有打給柯幕僚抱怨，認為明知道是詹江村要弄他，會不會太過分。館長也列印出許多宣稱有療效的同類產品，質疑為何只罰他。

館長越說越生氣，表示今天不跟柯文哲把事情講清楚，大家會認為他做錯事，他也要跟柯文哲還有民眾黨的不好意思，請他們2022大選別再來找他，跟一個不分青紅皂白，不講道理的政府打交道，真的很累。

不過或許是冷靜下來，館長直播後在臉書PO文「別去罵官員了防疫很辛苦，他們也是無奈，市長也是依法究辦行政中立，柯p也沒有因為交情而不罰，怪我自己就好，謝謝大家」。

(中時電子報)