因新冠肺炎住進加護病房治療的英國首相強生（Boris Johnson）今(10日)有好消息傳出。英國首相唐寧街辦公室表示，經過3天住院治療，強生病情好轉，已從加護病房轉入一般病房。
英國廣播公司（BBC）報導，發言人指出：「強生的精神非常好。」，「首相已從加護病房轉入一般病房，將接受密切觀察。」
另據英國最新統計，今天有881人因新冠肺炎病故，累計死亡7978人，今天新增新冠確診4344例，累計確診為65077例。
(中時電子報)
因新冠肺炎住進加護病房治療的英國首相強生（Boris Johnson）今(10日)有好消息傳出。英國首相唐寧街辦公室表示，經過3天住院治療，強生病情好轉，已從加護病房轉入一般病房。
英國廣播公司（BBC）報導，發言人指出：「強生的精神非常好。」，「首相已從加護病房轉入一般病房，將接受密切觀察。」
另據英國最新統計，今天有881人因新冠肺炎病故，累計死亡7978人，今天新增新冠確診4344例，累計確診為65077例。
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