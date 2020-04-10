新冠肺炎重創美國經濟，美國聯邦準備理事會（Fed）今天祭出上看2.3兆美元的貸款計畫利多，抵銷美國初次申領失業給付人數再度激增的利空，華爾街股市收高。

道瓊工業指數收盤上漲285.80點，漲幅1.22%，收在23719.37點。

標準普爾500指數上漲39.84點，漲幅1.45%，收在2789.82點。

那斯達克綜合指數上漲62.67點，漲幅0.77%，收在8153.57點。

聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天宣布多項振興經濟措施，將提供2.3兆美元貸款援助中小企業與地方政府。此外，最新數據顯示，4月首周美國初領失業救濟金人數再增加660萬人。鮑爾在記者會上強調，儘管美國面臨深沈衰退，但復工之後將出現強勁的經濟反彈。聯準會新措施抵銷初領失業救濟人口暴增的利空，華爾街股市收高。

另外，美國勞工部公布，截至4月4日為止初領失業救濟金人數，較前周減少26.1萬人，來到660萬人，但仍遠遠高於市場預估的525萬人；同時，勞工部上修前周數據，由初值的665萬人上修至687萬人。美國近三周的初領失業救濟金人數合計高達1,680萬人，創下史上紀錄。

(中時電子報)