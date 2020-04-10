日前，大陸中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組印發《關於在有效防控疫情的同時積極有序推進復工復產的指導意見》，要求各地區各部門按照黨中央、國務院決策部署，在防控常態化條件下加快恢復生產生活秩序，積極有序推進復工復產。

《意見》提出七個方面要求，一是要落實地方和單位疫情防控主體責，盡量減少人員聚集和集體活動。

二要常態化防控與應急處置相結合，保留發燒門診和預檢、分診等製度，規範疫情應急處置流程，公開透明發布疫情信息。

三要分區分級恢復生產秩序，及時取消與正常生產生活秩序不相適應的防控措施。

四要推動全產業鏈復工復產，及時幫助解決企業用工、資金、原材料供應和重大項目開復工等問題，抓好農業生產和重要副食品穩產保供。

五要推動服務業復工復市，低風險地區由經營者自主決定復工復市時間，全國性文體活動及跨省跨境旅遊等暫不恢復。

六要做好客運恢復和返崗服務，除入境人員外，低風險地區之間的人員流動不得再設置障礙。

七要加強交通秩序保障，做好離鄂離漢通道管控措施解除後交通秩序保障，統籌做好外防輸入和暢通國際物流通道工作。

(旺報 )