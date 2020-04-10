為挽救因新冠肺炎疫情危機而直直落的國際油價，石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）今天發表聲明，同意5、6月每日減產1000萬桶石油。由於減產幅度腰斬不如預期，國際油價拉回。

美國西德州中質原油（WTI）下跌9.29美元或2.33美元，收於每桶22.76美元，盤中曾一度上漲12％以上，至盤中高點28.36美元。北海布倫特原油下跌4.14％，收於每桶31.48美元，盤中曾觸及高點36.40美元。

石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)周四(9日)於維也納召開會議，會前傳出雙方已達成共同減產2,000萬桶/日的原油協議。根據美國財經網站CNBC報導，（OPEC+）聲明指出，集團將在5月和6月每天減少1000萬桶，從7月到年底將每天減少800萬桶，從2021年1月開始一直持續到2022年4月每天減少600萬桶。該協議並非取決於(OPEC+)限制生產以外的國家，有人認為這可能是沙烏地阿拉伯和俄羅斯縮減產量的規定。（OPEC+）聲明指出， 6月10日還將舉行另一場視訊會議，以評估市況。

油價周四油價走低，原因是投資者擔心減產幅度仍不足以抵禦新冠病毒帶來的前所未有的需求損失。Rystad Energy的石油市場負責人Bjornar Tonhaugen表示，短期內石油減產1000萬桶/日，對許多人來說是令人失望的發展。

(中時電子報)