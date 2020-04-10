貴為影后的資深女星法比安（凱薩琳丹妮芙 飾）即將出版回憶錄，好妒又虛榮的她，毫無前輩氣度，回憶錄內容盡是隱惡揚善的謊言，因此，片名《真實》成了本片赤裸的要旨。法比安慣於藏起真相，卻自認為是善於詮釋真實的女演員，讓女兒露米（茱麗葉畢諾許 飾）對她的矛盾不以為然。
此時法比安正在演出一部科幻片，劇中的母親因故移居太空，回到地球與女兒相會時，母親依然青春，女兒卻已成老嫗，更埋怨母親的缺席。法比安的角色是女兒，飾演母親的演員則是年輕實力派女星曼儂（露迪芬莎妮 飾）。
戲中戲演下去，觀者才明瞭現實與虛構的互文性，是映照在法比安的生命史之中。原來法比安一直在飾演露米，並面對著那個總是在太空的自己，像是逛了一趟迷宮，母女倆終於漸漸學會相互依存。整體而言，《真實》以細膩的台詞堆疊，驅動了情感氣韻，搭配無懈可擊的整體演出，無疑是出色之作。
導演是枝裕和在《小偷家族》中，展現無血緣關係的家人如何相濡以沫，首部歐洲片卻是拍至親之間何以疏離。顯然他打從一開始，就沒打算變成一個「歐洲導演」，更像是將自己定位成來自東方的觀察者。
《真實》上映日期：4月10日
更多 CTWANT 報導
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。