貴為影后的資深女星法比安（凱薩琳丹妮芙 飾）即將出版回憶錄，好妒又虛榮的她，毫無前輩氣度，回憶錄內容盡是隱惡揚善的謊言，因此，片名《真實》成了本片赤裸的要旨。法比安慣於藏起真相，卻自認為是善於詮釋真實的女演員，讓女兒露米（茱麗葉畢諾許 飾）對她的矛盾不以為然。

此時法比安正在演出一部科幻片，劇中的母親因故移居太空，回到地球與女兒相會時，母親依然青春，女兒卻已成老嫗，更埋怨母親的缺席。法比安的角色是女兒，飾演母親的演員則是年輕實力派女星曼儂（露迪芬莎妮 飾）。

首度到海外拍片的日本名導是枝裕和，在《真實》中講述親人間的疏離。（圖／車庫娛樂提供）

戲中戲演下去，觀者才明瞭現實與虛構的互文性，是映照在法比安的生命史之中。原來法比安一直在飾演露米，並面對著那個總是在太空的自己，像是逛了一趟迷宮，母女倆終於漸漸學會相互依存。整體而言，《真實》以細膩的台詞堆疊，驅動了情感氣韻，搭配無懈可擊的整體演出，無疑是出色之作。

導演是枝裕和在《小偷家族》中，展現無血緣關係的家人如何相濡以沫，首部歐洲片卻是拍至親之間何以疏離。顯然他打從一開始，就沒打算變成一個「歐洲導演」，更像是將自己定位成來自東方的觀察者。

《真實》上映日期：4月10日

《真實》電影海報（圖／車庫娛樂提供）

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(中時電子報)