新冠肺炎疫情日益嚴峻，國內觀光型商圈人潮驟減。本刊記者實地走訪台北市、台中市及高雄市商圈，發現關店數愈來愈多，業者們感嘆「開一天賠一天」，有人流血殺出，有人寧可賠店租也不開店，有人則掏老本撐著。

本刊記者近日實地了解疫情受災情況，發現以學校、社區為主的商圈影響最小，區域型景點商圈仍有國內遊客前來消費；最慘的是倚重國際觀光客的商圈，自三月十九日中央流行疫情指揮中心啟動「鎖國防疫」後，店家紛紛斷糧，倒吃老本或提前畢業，「滅燈」一盞接一盞，恐掀骨牌效應！

（圖／報系資料庫）

（上圖：昔日）士林夜市以各種台灣美食聞名，過去假日時觀光客人山人海。

（下圖：今日）向來不分平假日都人潮滿滿的士林夜市，疫情擴散迄今門可羅雀，生意慘淡。

（圖／馬景平攝）

依記者觀察，北部商圈受創最深的非士林夜市莫屬，疫情前後落差最大則是西門商圈。士林夜市早已榮景不再，商圈蕭條問題已無法歸咎於疫情，但這幾個月大家減少出門，讓業績幾近「趴地」，已有不少店家收店。記者走訪商圈，沒落最多的是文林路，陽明戲院改建工程，攤販被迫遷移，人潮大受影響，人車爭道畫面已成回憶，往捷運劍潭站方向超過10間店面掛起招租廣告。

（圖／報系資料庫）

（上圖：昔日）

士林市場地下美食街因空間密閉，新冠肺炎爆發後沒人光顧，營業店家寥寥無幾，與過往人潮形成強烈對比。

（下圖：今日）

（圖／馬景平攝）

另一頭，原先觀光客萬頭鑽動的士林市場地下美食街，如今因密閉空間，在地人也不敢去，顧攤的老闆比用餐的客人還多，每一位路過的客人都是寶，「不消費也沒關係，進來坐著聊天。」「幫你打9折，菜給你多一點。」業者無所不用其極希望將人攔住。記者3月底前往時，地下街已有3成店家未開張，據了解，4月起將有更多選擇暫停營業等待疫情結束。

「現在寧可賠店租也不願開門，不然是租金、人力成本一起虧。」士林老街商圈理事長蘇文山說，前2年陸客減少就差很多，今年又碰上肺炎疫情，人少了7成，晚上8點應是人流最旺的時候，卻像是11點的街景，夜市空蕩蕩，業績一落千丈。

很多做觀光客生意的腳底按摩業者，都撐不下去，位於基河路文林路口的地標「日藥本舖」2月也歇業了，「以前要求降租房東不降，現在要降，他也不租了」。蘇文山說。

士林夜市商圈理事長蘇文山（圖／馬景平攝）

士林夜市商圈理事長蘇文山

蘇文山表示，士林夜市人潮減少7成，現在疫情下大家還是少出門比較好，等疫情過了再想振興方案，現在講都太早了。

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(中時電子報)