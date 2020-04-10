新冠肺炎疫情日益嚴峻，記者近日走訪北中南各大商圈，實地了解疫情下受災情況。依記者觀察，北部商圈受創最深的非士林夜市莫屬，疫情前後落差最大則是西門商圈。

這幾年北市商圈多數走下坡，西門町是少數房價租金能維持平盤、觀光人潮增長的商圈，但也因為持續處於高峰，此次一下將國門關閉，人潮驟降明顯。西門徒步區理事長劉家鑫說明，西門商圈消費族群多元，國內年輕人及各國觀光客比重平均，去年陸客限縮反而對商圈影響不大。之前大家都有賺到錢，這幾個月吃老本應該還過得去，現在就比誰口袋深，但也不能拖的太久大家會受不了，「這邊的人比較強壯，流點血不會死！」

（圖／王永泰攝）

（上圖：昔日）

西門町的黑糖珍奶店「幸福堂」，過去常大排長龍，現在趁無人排隊，恰好能整修龜裂的地面。

（下圖：今日）

（圖／王永泰攝）

記者3月底探訪西門町，武昌街二段上開業不到一年的伴手禮名店「櫻桃爺爺」已在促銷即將於月底歇業；同樣做陸客生意的多間鐘錶行也撐不住掛上出清大字。「精華地段店家即便成本壓力大，也不敢隨便退租，走了可能就回不來，應該7月前都還在容忍範圍。」劉家鑫說。

開業不到一年的伴手禮名店「櫻桃爺爺」即將於月底歇業。（圖／王永泰攝）

目前西門商圈多處地面整修維護中，劉家鑫說，以前人多的時候根本找不到機會修補路面，一施工就會被店家罵影響生意，現在趁人少，趕快修補，他也這樣告訴店家，「要裝潢整修的趁現在。」

他也預期，4月15日後人潮可望恢復一點，主要是第一波海外學子解除居家檢疫，年輕人在家待不住勢必出門逛街；漢中街峨嵋街口精華角地「幸福堂」是西門復甦指標，看排隊人潮就知道商圈人流。

西門徒步區理事長劉家鑫（圖／王永泰攝）

西門徒步區理事長劉家鑫

劉家鑫表示，西門町人潮少了7成，希望疫苗趕快研發成功，國人才有信心出門消費，不然只能等疫情過去、振興券發了才有用。

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(中時電子報)